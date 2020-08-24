رجائي: حديقة الحيوان مفتوحة طوال الأسبوع.. والثلاثاء إجازة في الدراسة

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنّ الحديقة تعمل من 9 صباحًا حتى 5 مساء صيفًا، وفي أيام فتح المدارس يكون الثلاثاء إجازة، لكن في هذا التوقيت الحديقة تعمل طوال الأسبوع.

وأضاف رجائي، خلال لقاء ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على شاشة قناة dmc، الاثنين، أنّ هناك تدابير احترازية تتم بشكل منضبط مع الزائرين في اليوم الأول لإعادة فتحها، حفاظًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، وفرت أجهزة لقياس درجات الحرارة عن بُعد، كما يتم تطهير ورش الحديقة يوميًا بعد انصراف الزوار، مؤكدًا أنّ أدوات الرش والمطهرات متوفرة.

وأوضح أنّه جرى تحديد عدد زوار الأماكن الداخلية في الحديقة مثل المتحف وبيت الزواحف بواقع 30 زائرًا لمدة ساعة إلا ربع، ثم دخول عدد مماثل بعد ذلك وهكذا، فضلًا عن فتح عدد منافذ لبيع التذاكر بشكل كافٍ لعدم تكالب المواطنين.