استشاري نقل: شبكة الطرق القومية خفضت زمن الرحلة بنسبة 25%

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، إن رئيس الوزراء تحدث اليوم عن أن الطرق تعتبر شرايين التنمية من وجهة نظر التخطيط العمراني، لافتا إلى أن مصر وضعت رؤيتين وهما مصر 2030 و2050، وتهدفان لتنمية مجموعة كبيرة من المناطق الاقتصادية أبرزها ازدواج قناة السويس والمثلث الذهبي والمدن المليونية، ولا سيما مدن الجيل الرابع.

وأضاف "نبيل" خلال برنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، أن شبكة الطرق القومية تعد مكسب لكل مواطن، لأنها وفرت 36% من نسبة الحوادث التي كانت تحدث سابقا، كما تعمل على تخفيض نسب التلوث، وتقليل زمن الرحلة لنسبة تصل لـ 25% على مستوى الشبكة ككل، ما يساهم للوصول للمقاصد على مستوى الجمهورية، والربط بين الموانئ البحرية والبرية.

وأوضح أن تكلفة تطوير الطرق الداخلية 36 مليار كمرحلة أولى، جرى تخصيص 10 مليارات جنيه كمرحلة عاجلة، والانتقال للعمل بها، مؤكدا أن هناك خطط لتطوير كل الطرق الداخلية في المحافظات والعشوائيات، لافتا إلى أن هناك محافظات لها الأولية، حيث يجرى تطوير الوصلات بين الطرق السريعة والرئيسية والداخلية.