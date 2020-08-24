نادي القضاة يهنئ المستشار محمد غراب على ترشيحه نائب عام مساعد

هنأ مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، المستشار محمد غراب، على ترشيح النائب العام له لشغل منصب النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن النادي يُثمن الترشيح وهذا الاختيار، ويؤكد أنه اختيار صادف أهله لما لسيادة المستشار الجليل من تاريخ مشرف في العمل القضائي وجهود ملموسة في العمل في النيابة العامة.

وأضاف "السيد"، في بيان صادر عن "النادي"، أن المستشار محمد غراب تدرج في المناصب منذ تعيينه وكيلا للنائب العام في عام 1986 تولى فيها مديرا ورئيسا لعدد من النيابات، ثم رئيس نيابة بالتفتيش القضائي بمكتب النائب العام، ثم تولى منصب محاميا عاما لنيابة جنوب الجيزة الكلية، ثم محامي عام أول لنيابات غرب القاهرة وجنوب القاهرة واستئناف بني سويف، ثم محام عام أول نيابة استئناف القاهرة، ثم وكيلا للتفتيش القضائي من 2013 حتى 2019، ثم مديرا لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة.

وتابع: "كان سيادته فيها مثالا ونموذجا لرجل القضاء النزيه المستقل الذي يحترم القانون والقيم والتقاليد القضائية الرفيعة، داعين الله أن يعين سيادته على أداء هذه الرسالة السامية".

واستطرد: "وإذ ينتهز نادي القضاة هذه المناسبة الكريمة ليتقدم لسعادة النائب العام حمادة الصاوي ولرجال النيابة العامة الشرفاء ببالغ التقدير لما يقومون به من دور عظيم في الزود عن المجتمع وأمانة الدعوى الجنائية وترسيخ سيادة القانون والتصدي العادل والحاسم لكافة صور الجرائم المختلفة وإصدار القرارات التي من شأنها حماية الحقوق وصون الممتلكات والأعراض وإرساء دعائم العدل في ربوع مصر".