"مكافحة الإدمان": يجب وضع أبواب حديدية على الشبابيك أثناء تأهيل المرضى

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تقوم مع المجلس القومى للصحة النفسية، وإدارة العلاج الحر، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بحملات مكثفة على مراكز علاج الإدمان للتأكد من وجود تراخيص سحب المخدر أو التأهيل، والتأكد من معايير التباعد ما بين كل سرير والآخر، وعدم إعطاء أدوية سحب المخدر فى مراكز التأهيل، والتأكد من معايير السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أنه حال إغلاق أى مركز غير مرخص أو غير متبع للمعايير يتم أخذ المرضى لعيادات الخط الساخن وعلاجهم بالمجان.

وأضاف عثمان لـ"الوطن"، أن هناك معايير تم تحديدها من خلال المجلس القومى للصحة النفسية، بالإضافة إلى معايير سحب المخدر ومعايير إعادة التأهيل والتى تم تطبيقها فى المراكز التى افتتحت مؤخرا وهى كالتالى:

- أن تكون 40 % من المساحة إنشائية، و60 % مساحات خضراء.

-إذا تواجد بالمستشفى سحب مخدر يتم وضع معايير معينة مثل أبواب حديدية على الشبابيك، ولا يتوفر أى آلات حادة.

- التأكيد على ألا يكون خشب السرير أو الدولاب معرضا للاقتلاع، وأى شيء حاد يتم استبداله، وهذا لتحقيق سلامة المريض.

-هناك فصل تام ما بين سحب المخدر والتأهيل، وموجود فريق عمل خاص بسحب المخدر، خاصة لو أن سحب المخدر فى قسم التشخيص المزدوج "نفسى، إدمان"، فيتم زيادة الاحتياطات.

وحدد معايير التأهيل كالآتى:-

-وجود الأنشطة.

- وجود قاعات التأهيل النفسى.

-التأهيل الاجتماعى لمرضى الإدمان.

- ملاعب التأهيل الرياضى والترفيه، حيث تم توفير ورش تأهيل مهنى للمتعافين وموجود بمراكز المنيا ومطروح لعلاج الإدمان.