محافظ دمياط: تعديل قيود الارتفاع لقريتي الإبراهيمية القبلية والمحمدية

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الحصول على موافقة وزارة الدفاع "ممثلة في هيئة عمليات القوات المسلحة"، على تعديل قيد الارتفاع لقرية الإبراهيمية القبلية التابعة لمركز كفر سعد التى تبلغ مساحتها 50.9 فدان ليصبح 9 أمتار بدلا من 6 أمتار، وتعديل قيد الارتفاع لقرية المحمدية الواقعة بمساحة 24.07 فدان بمركز كفر سعد أيضاً ليصبح 9 أمتار بدلا من 3 أمتار من مستوى سطح الأرض وذلك طبقاً لما ورد بكتاب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.

وأضافت المحافظ أنه قد ورد أيضاً ببنود تلك الموافقة ضرورة الالتزام بعدة اشتراطات تتعلق بالموقع والمساحة المحددة على الخريطة المعتمدة وقوانين الطرق وتعديلاتها والبيئة مع التأكيد على أن قيد الارتفاع المسموح به يشمل دورة السلم وغرفة السطح وفى حالة زيادة قيد الارتفاع سيتم إزالة اية مخالفات، وأشارت المحافظ إلى أن ذلك سيسمح وبشكل كبير إلى تحقيق المنفعة الجدية من الأراضى من خلال التوسع الرأسى والذى بدوره سيحد من حالات البناء المخالف

وفى سياق متصل توجهت محافظ دمياط بالشكر الجزيل إلى الفريق رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة على دعمه للمحافظة للحصول على تلك الموافقة والتى ساهمت فى وضع اشتراطات بنائية محددة.