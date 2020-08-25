بورصة أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 25-8-2020 في مصر: تراجع بالأسعار

شهدت بورصة الدواجن تراجعا كبيرا في الأسعار وصل إلى 40% مقارنة بفترة ما قبل عيد الأضحى المبارك، ويرجح الكثيرين إلى أن السبب هو تراجع الطلب على اللحوم البيضاء واكتفاء المواطنين باللحوم الحمراء، مما أدى إلى تراجع أسعارها.

تستعرض "الوطن" بورصة أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 25-8-2020 في مصر، من الغرفة التجارية والأسواق المحلية.

أسعار الدواجن وفقًا للغرفة التجارية

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن اليوم سجلت اليوم تسليم من المزرعة ما بين 17 إلى 18 جنيها، في حين تصل إلى يد المستهلك بسعر يتراوح ما بين 20-23 جنيها، بحسب المنطقة وتكاليف النقل التي يتحملها التاجر.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أما عن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا فقد وصل سعرها إلى 35 جنيها للدجاجة وزن 1 كجم صافي، بينما الدواجن البلدي سجلت من المزرعة 26 جنيها للكيلو جرام، ويصل سعرها إلى 29-31 جنيها للكيلو في يد المستهلك، بينما أسعار كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعرها للمستهلك في المحلات والسوبر ماركت ما بين 30-33 جنيها.

أسعار الدواجن في الأسواق المحلية

وقامت جريدة "الوطن" بجولة على محلات بيع اللحوم البيضاء، التي شهدت أسعارها تراجعا كبيرا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، حيث سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 22 إلى 23 جنيهًا، مقابل 26 جنيهًا الأسبوع الماضي.

ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 50 إلى 55 جنيهًا، مقابل 65 جنيهًا الأسبوع الماضي، أما الأوراك فقد سجلت 22.5 جنيهًا مقابل 27 جنيهًا الأسبوع الماضي، وسجلت الدبابيش 25 جنيهًا للكيلو مقابل 29 جنيهًا الأسبوع الماضي، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 18 جنيهًا للكيلو، مقابل 22 جنيهًا الأسبوع الماضي.

أما سعر كيلو جرام الدواجن البلدي، فقد سجلت 27 جنيهًا للكيلو مقابل 31 جنيهًا الأسبوع الماضي، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي 35 جنيهًا، والبلدي حوالي 45 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلوجرام من الديوك الرومي حوالي 43 جنيهًا.

أسباب تراجع أسعار الدواجن

ووفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فإن بورصة أسعار الدواجن انخفضت بنسبة تتجاوز الـ40%، مقارنة بالإقبال على سوق اللحوم البيضاء قبل عيد الأضحى.

وأضاف أن من أسباب تراجع أسعار الدواجن هو انخفاض إقبال المواطنين على الدواجن الحية واستبدالها بالدواجن المجمدة، خاصة بعد فترة عيد الأضحى، حيث اكتفى المصريين من تناول اللحوم الحمراء، العزوف عن اللحوم البيضاء.

وقال إن تراجع الشراء تسبب في زيادة أعداد الدواجن لدي المزارع مما يسبب خسارة فادحة للتجار، لأنهم يتحملون تكلفة تعليف الطيور، فضلًا عن تعليفها يتسبب في زيادة وزنها مما يرفع سعر الواحدة، وهو ما يرفض التجار شرائها، لذلك يلجأ المنتجون إلى تخفيض سعر الكيلو لتصريف الانتاج.