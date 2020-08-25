مسلم يكذب السوشيال ميديا في مانشيت الوطن: لن نكون منصة للفتنة بين قطبي الكرة

فّند الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة "الوطن"، أكاذيب السوشيال ميديا بعد فبركتها لمانشيت الصحيفة الصادر بتاريخ يوم الأحد 23 أغسطس 2020 في العدد رقم 3038، حيث نشرت "الوطن" مانشيت بعنوان "الزمالك فسح الأهلي"، وذلك عقب هزيمة الشياطين الحمر على يد غريمهم التقليدي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، قبل أن يحرفه بعض المفبركين على "السوشيال ميديا"، بوضع نقاط على أحرف في غير أماكنها، لتغيير معنى الجملة لمرادف آخر غير أخلاقي.

وقال "مُسلم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة "سي بي سي"، إن هناك من يقوم بأخذ منشورات من صفحة الوطن الرسمية على السوشيال ميديا، ويتم تغييرها عبر الفوتوشوب للإساءة لشخصية أو للدولة المصرية، أو للنظام، وقد تعودنا على ذلك في الأخبار السياسية، ومؤخرًا تعودنا على ذلك أيضًا في الأخبار الرياضية، موضحًا أننا نعيش حاليا نوع من التعصب الأعمى وحالة من الاستقطاب بين جماهير الناديين.

وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن ناديي الأهلي والزمالك، أندية شعبوية من الدرجة الأولى ولكلًا منهما لجانه الالكترونية التي تزيد من حالة التعصب الأعمي، مؤكدًا أن ما قام بهذا الأمر يسعى للفتنة بين جماهير الناديين سواء الزمالك أو الأهلي، كما أنه يقصد الإساءة لجريدة "الوطن"، مؤكدًا أن السياسة الأخلاقية في الجريدة تمنع نشر أي شيء به ألفاظ خارجة، ويتم التحري بدقة عن كل ما يُنشر.

وأوضح مسلم، أن عنوان "الزمالك فّسح الأهلي" جاء كمانشيت كروي معبرًا عن حالة المباراة، فالجميع لاحظ تمرير لاعبي الزمالك الكرة كثيرًا في وسط الملعب، كما أن مثل هذه العناوين لا يتم استخدامها في الاقتصاد أو السياسة أو غيرها، بينما يتم استخدامها في الرياضة كونها شعبوية من الدرجة الأولى ويتابعها العديد من المواطنين، مؤكدًا أن مجلس تحرير الجريدة به الكثيرين من الزملكاوية وكذلك الأهلاوية، كما أن المانشيت يعكس أيضًا حالة الكثير من جماهير النادي الأهلي الغاضبين من أداء فريقهم والذين قدموا مباراة لم يتوقعها أحد.

وردت "الوطن" عبر بوابتها الإلكترونية على تداول صور مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمانشيت الصحيفة ليلة مباراة القمة، مؤكدة حرصها الدائم على التزام الحيادية، وعدم التعصب لأي من قطبي الكرة المصرية والتمسك بمبادئ المهنة، بالوقوف على مسافة واحدة بين الناديين.

وأكدت الصحيفة، على أنها غير مسؤولة عما يجري تداوله من صور مفبركة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تسيء للنادي الأهلي وجماهيره، متمنية رفعة الكرة المصرية، مشيرة إلى أن المانشيت لم يكن للتقليل من قيمة الأهلي أو إزعاج جماهيره العريقة، بل كان محاولة لوصف سير المباراة التي سيطر فيها فريق الزمالك وفاز بنتيجة كبيرة على غريمه التقليدي في ديربي القاهرة، خلال مباراة اتسمت بالروح الرياضية والفنيات العالية.