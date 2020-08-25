مسلم ناصحا مسؤولي الأهلي: لو محلتوش المشاكل إنسوا أفريقيا.. ومروان "كارثة"

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن الأزمات والمشكلات التي يُعاني منها النادي الأهلي يجب أن يتم مراجعتها ومناقشتها بشكل موسع، فالأمر لم يعد يقتصر على الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، أو لجنة التخطيط أو مدير الكرة بالنادي، مع احترامه للجميع، ولكن تلك المشكلات التي يُعاني منها الفريق هي من فرضت نفسها كي تناقش بشكل أوسع.

وأضاف "مسلم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "سي بي سي"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن الأهلي يُعاني كثيرًا من المشاكل الطبية وإصابات اللاعبين المتكررة، وتم عمل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز منذ فترة، ولم يتم الإعلان عن نتائجها حتى الآن، وقد تكون تلك الإصابات ناجمة عن التدريبات أو أرضية الملعب.

وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أنه عندما ترك اللاعب عبد الله السعيد، الأهلي كان شيء غريب وعجيب، ولكن الآن أصبح حسام عاشور وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد فتحي، وهذا ما يؤكد أن هناك شيء خطأ يجب إصلاحه، فالجماهير لم تعتاد على مثل هذه الأمور في النادي الأهلي في السابق، "عندنا صالح جمعة داخل على موسم كامل مش بيلعب وبياخد فلوس، وشريف إكرامي بياخد فلوس وهيمشي".

وعن أداء المهاجم مروان محسن، وصف مُسلم اللاعب بـ "الكارثة"، كما أنه يستعجب على من يراهون حتى الآن عليه، موضحًا أن هذا اللاعب أخد كل الفرص ولم يُحقق المطلوب منه، "مخدش فرصة أو أثنين أو عشرة فقط، ده أخذ كل الفرص"، موضحًا أن مركز الظهير الأيمن بعد أحمد فتحي به مشكلة، والرأس الحربة في النادي الأهلي به مشكلة أيضًا، وإذا لم يعمل الأهلي على حل تلك المشكلات لا يتحدث عن بطولة أفريقية، مستعجبًا: "الأهلي من بعد عماد متعب مفيش رأس حربة عدل، مفيش رأس حربة دخل الأهلي منذ سنتين عدل".

مسلم يكذب السوشيال ميديا في مانشيت الوطن: لن نكون منصة للفتنة بين قطبي الكرة