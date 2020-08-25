الجمهور بعد ظهور دينا الشربيني في "أماكن السهر" مع "الهضبة": لايقين أوي على بعض

شهد كليب "أماكن السهر" الذي طرحه المطرب عمرو دياب منذ ساعات قليله نجاحا كبيرا وتصدر التريند في أولى ساعات عرضه، خاصة لظهور دينا الشربيني معه في الكليب.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي "انتي فنانة جميلة وروحك حلوة أووووي وفنانة بجد ربنا يفرحك دايما انتي والفنان عمرو بحبك جدا".

وعلق آخر "كليب رائع وعمرو دياب ودينا الشربيني كوبل جميل جدا حبينا حبه وعشقه ليك ولايقين على بعض الله يخليكم لبعض ويديم المحبة من أجمل كليبات عمرو دياب رغم كل تاريخه فيه شبه من كليب نقول ليه أنا من فانز عمرو دياب وبحب أعمالك الفنية".

وجاء تعليق آخر "ما شاء الله عليكم لايقين أوي أوي على بعض بقى فيكم شبه من بعض انت سكر والله".

وقال آخر "خايفة عليكى تتحسدى ..ربنا يحرسكم و يحميكم من العين".

وطرح المطرب عمرو دياب كليب أغنيته "أماكن السهر" الذي انتهى من تصويره منذ فترة في الساحل الشمالي، أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، ومن إخراج أحمد النجار.

وطرح الهضبة كليب "أماكن السهر" اليوم عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر موقع وتطبيق يوتيوب، كما أعد لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية حيث يتسنى لجمهور السينما مشاهدة الكليب في قاعاتها المختلفة.