بعد 12 ساعة عمل.. البرلمان يفض دور انعقاده الخامس

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الخامس الآن، وذلك فى ختام أعماله جلسته الأخيرة فى دور الانعقاد الخامس اليوم "الثلاثاء والتى كانت قد بدأت ظهر يوم الاثنين،بواقع 12 ساعة عمل متصلة .

قال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس :أننا أمام سابقة برلمانية جديدة ،فالمجلس بدأ جلسته البرلمانية أمس الاثنين وسينتهى منها اليوم الثلاثاء

ووفقا للتقرير النهائى الصادر عن دور الانعقاد الخامس ،بلغ عدد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى اقرها البرلمان بنحو "79"اتفاقية دولية .وعقدت اللجنة العامة للمجلس نحو "4 "اجتماعات

كان المجلس قد بدأ عمله فى الآسبوع الآول من شهر أكتوبر وفقا للمحددات الدستورية ،وانهى أعمال جلسته النهائية اليوم .