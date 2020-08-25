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محمود مسلم

بعد 12 ساعة عمل.. البرلمان يفض دور انعقاده الخامس

كتب:

ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد طارق
01:22 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الدكتور علي عبد العال

الدكتور علي عبد العال

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الخامس الآن، وذلك فى ختام أعماله جلسته الأخيرة فى دور الانعقاد الخامس اليوم "الثلاثاء والتى كانت قد بدأت ظهر يوم الاثنين،بواقع 12 ساعة عمل متصلة .

قال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس :أننا أمام سابقة برلمانية جديدة ،فالمجلس بدأ جلسته البرلمانية أمس الاثنين وسينتهى منها اليوم الثلاثاء

ووفقا للتقرير النهائى الصادر عن دور الانعقاد الخامس ،بلغ عدد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى اقرها البرلمان بنحو "79"اتفاقية دولية .وعقدت اللجنة العامة للمجلس نحو "4 "اجتماعات

كان المجلس قد بدأ عمله فى الآسبوع الآول من شهر أكتوبر وفقا للمحددات الدستورية ،وانهى أعمال جلسته النهائية اليوم .

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