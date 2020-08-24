أبوبكر: الحصانة وعدم إذاعة الجلسات على الهواء سلبيات البرلمان

عّدد الإعلامي خالد أبو بكر، سلبيات مجلس النواب، بعد انتهاء آخر جلسة من البرلمان الحالي اليوم، فذكر أن سلبيات مجلس النواب الحالي تمثلت في رفض بعض طلبات رفع الحصانة، رغم أنها قدمت من أعضاء هيئات قضائية، موضحًا أنه لن يّنسى هذا الموقف، واصفًا هذا الموقف بأنه وصمة ستبقى خاطئة في مفهوم الحصانة.

وأضاف "أبو بكر"، خلال تّقديمه برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "أون إي"، أن من أبرز سلبيات البرلمان الحالي هو عدم إذاعة الجلسات وكأن ما يقولونه داخل المناقشات سرًا، موضحًا أن من حق كل مواطن أن يعلم ماذا قال النائب الذي انتخبه حتى يُتيح له بعد ذلك من اختياره مرة أخرى في الانتخابات القادمة من عدمه.

وتابع: "عاوز أسمع كل الكلام اللي بيتقال، أتمنى المجلس القادم نراه على الهواء، وكل واحد ياخد جزاءه على الهواء"، كما تمثلت سلبيات المجلس في عدم حضور النواب والوزراء، متمنيًا أن لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى، وكذلك أن يظهر وزير الشؤون النيابية في وسائل الإعلام، كونه له دور فعال في الوقت الحالي، لكنه لا يظهر كثيرًا، "إذا كان البرلمان يُعطي نفسه 9 من 10 في نسب الإنجاز، أنا أعطيته 4 من 10، حيث يجب أن تتخلص حياتنا البرلمانية من هذه الأشياء".