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محمود مسلم

عبد العال يعلن فض انعقاد الدور الخامس ويؤكد جلسة بأول أكتوبر

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ولاء نعمة الله ومحمد يوسف
01:22 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الدكتور علي عبد العال

الدكتور علي عبد العال

أعلن الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة الاخيرة من دور الانعقاد الخامس وفض الدورة البرلمانية والتي استغرقت ما يقرب من 12 ساعة متواصلة، كما أعلن "عبد العال" في نهاية الجلسة عن عقد جلسة عامة لمجلس النواب في الأول من أكتوبر المقبل وعقد البرلمان جلسة عامة هي الأطول في عمر البرلمان الحالي منذ بداية الجلسات العامة.

واستعرض في نهايتها رئيس المجلس الحصاد البرلماني للمجلس خلال انعقاده الخامس حيث يستمر المجلس الحالي حتى التاسع من يناير المقبل لاستكمال مدته الدستورية ويمكن خلال هذه الفترة عقد اجتماعات اللجان.

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