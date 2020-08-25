مؤسس المنطقة اللوجستية: توفير 50 ألف فرصة عمل للعائدين من الخارج

أكد أشرف دوس مؤسس المنطقة اللوجستية بالدلتا على توفير 50 ألف فرصة عمل للمصريين العائدين من الخارج في مشروع المنطقة اللوجستية.

وقال "دوس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه تقابل مع عدد من المصريين العائدين من الخارج مؤكدًا أن كل الشركات سترحب بالمصريين العائدين بالخارج.

ولفت "دوس" إلى أنه تم تعيين عدد من المهندسين والمحاسبين والتسويق من العائدين مؤكدًا أن ذلك في المرحلة الأولى وأنه سيتم توفير وظائف عمل للشباب في 10 محافظات مجاورة للغربية، مؤكدًا أن المنطقة اللوجستية بالدلتا توفر 50 ألف فرصة عمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

من جهته قال الإعلامي عمرو خليل إنه يمكن لأي شاب التقدم بسيرته الذاتية للحصول على فرصة عمل له هناك.