عمرو خليل ينتقد تحريف مانشيت "الوطن": جريدة محترمة ومتزنة وعاقلة

علق الإعلامي عمرو خليل على فبركة مانشيت جريدة "الوطن"، وذلك خلال تقديمه حلقة الاثنين من برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc".

وقال "خليل": "لازم نقف عن ملاحظة رصدناها ولقيناها النهاردة على السوشيال ميديا هي ظاهرة الفبركة والتشويه والكذب اللي إحنا بنحاول نوضحه لحضراتكم كل حلقة والتانية"، مؤكدًا أنه يتم التلفيق ورمي الناس بالباطل.

وأضاف: "جريدة الوطن من الجرايد المحترمة ومن المصادر الإخبارية المحترمة المتزنة العاقلة الرشيدة والمانشيت بتاع الوطن بتاع القمة هزيمة الاهلي أمام الزمالك المانشيت كان (الزمالك فسَّح الأهلي) وفسَّح دي عشان الأتوبيس والمانشيت كان جميل وحقيقي، وأنا كأهلاوي حقيقي مزعلش وهنا الكذب يدخل في المنشور ويتعدل المانشيت بالفوتوشوب وتتشال الشدة فوق السين ويتحط تلت نقط ونقطة على حرف الحاء فتبقى لفظ آخر خادش للحياء".

وتابع: "الحقيقة الوطن ومجلس إدارة الوطن ورئاسة تحرير جريدة الوطن أكبر من هذا بكثير وأرقى من هذا بكثير وده كذب وافتراء بين".

وردت "الوطن" عبر بوابتها الإلكترونية على تداول صور مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمانشيت الصحيفة ليلة مباراة القمة، مؤكدة حرصها الدائم على التزام الحيادية، وعدم التعصب لأي من قطبي الكرة المصرية والتمسك بمبادئ المهنة، بالوقوف على مسافة واحدة بين الناديين.

وأكدت الصحيفة، على أنها غير مسؤولة عما يجري تداوله من صور مفبركة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تسيء للنادي الأهلي وجماهيره، متمنية رفعة الكرة المصرية، مشيرة إلى أن المانشيت لم يكن للتقليل من قيمة الأهلي أو إزعاج جماهيره العريقة، بل كان محاولة لوصف سير المباراة التي سيطر فيها فريق الزمالك وفاز بنتيجة كبيرة على غريمه التقليدي في ديربي القاهرة، خلال مباراة اتسمت بالروح الرياضية والفنيات العالية.