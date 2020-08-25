11 من "المبهجات الصغيرة" من وجهة نظر أحمد أمين: تمشي على النجيلة حافي

نشر الفنان الكوميدي أحمد أمين، مجموعة لبعض الأمور التي أطلق عليها "مبهجات صغيرة" وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

واعتبر "أمين"، أن المبهجات الصغيرة هي ما يلي:

- لما تروح مكان ماتعرفوش وتقعد على كرسي يطلع مريح لضهرك.

- لما سكر الشاي يطلع مظبوط بالمللي.

- جهاز كان عامل دوشة يفصل.

- لو الحساب 27 جنيهًا ويطلع معاك 20 و5 و2 جنيه فكة.

- لما تكون في حوار نفسك يخلص ويجيلك تليفون.

- ترمي حاجة من بعيد بكسل ونشانك يظبط إيه تاني.

- لما نخرج ونرجع من غير ما الولاد يتخانقوا خالص.

- من غير مقدمات تمشي على النجيلة حافي.

- تدخل محل ملابس والبياع يسيبك في حالك تمامًا.

- القهوة تدلق على الجزء اللي فيه رسمة غامقة على التيشيرت ومتبانش.

- تبقى صاحي وأون لاين في وقت غريب وتلاقي أصحابك صاحيين وبنفس التفاهة.

وأطلق "أمين"، هاشتاج "مبهجات صغيرة"، وشهد مشاركة كبيرة من قبل متابعيه والذين عبروا عما يعتبروه من المبهجات الصغيرة من وجهة نظرهم.