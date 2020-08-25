مصرع طبيب في انقلاب سيارة داخل ترعة بسوهاج

لقي طبيب تخدير مصرعه إثر سقوط سيارة "ملاكي" يقودها بالترعة الفاروقية بناحية قرية "الزرازرة" دائرة مركز دار السلام بسوهاج، وتمّ انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام بانقلاب سيارة بترعة الفاروقية بناحية "الزرازرة"، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري.

وبالفحص تبين أنَّه في أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "أحمد.ع.م"، 28 عامًا، طبيب تخدير، ويقيم بناحية "الخيام"، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها بالترعة المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وتمكّنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة وتمّ نقلها لمشرحة المستشفي المركزي، بسؤال نجل عم المتوفي "محمود.ع.م" 30 عامًا عامل ويقيم بذات الناحية، لم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، تمّ انتشال السيارة من الترعة والتحفظ عليها بالمستشفى المركزي.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.