الجسمي يحتفل بعيد ميلاده بصورة من طفولته: هذا الطفل صار عمره 41 عاما

احتفل الفنان حسين الجسمي بعيد ميلاده الـ41، عبر حسابه على مواقع التغريدات القصيرة تويتر.

ونشر الجسمي صورته وهو طفلًا، معلقًا: "اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41 والحمدلله على كل نعمه، واثق الخطوة بمحبّتكم وشامخ باحترامكم".

وحققت أغنية حسين الجسمي بـ"البنط العريض"، أكثر من 15 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ طرحها الأسبوع الماضي، واحتفل الجسمي مع جمهوره بتصدر كليبه الجديد "بالبنط العريض" التريند، حيث شكر المطرب عبر "تويتر" جمهوره قائلا: "نحن دائما الرقم 1 بكم وبمحبّتكم، الحمدلله".