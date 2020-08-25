معامل التنسيق تستقبل طلاب الثانوية لليوم الرابع
كتب:
أحمد أبوضيف
09:18 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
تنسيق المرحلة الأولي
تستأنف معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية بمختلف المحافظات لليوم الرابع على التوالي، استقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة لتسجيل رغبات تنسيق الكليات، بدءا من 9 صباحا وحتى 3 عصرا، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على الطلاب وذويهم من الإصابة بفيروس كورونا، على أن تنتهي المرحلة غدا في الساعة السابعة مساء .
وانطلقت السبت الماضي أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفا و855 طالبا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفا و665 طالبا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبا، ليصل إجمالي طلاب المرحلة إلى 149 ألفا و685 طالبا.