التنمية المحلية: إزالة أكثر من 8 آلاف تعد على أراضي الدولة بالموجة 16

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، منذ 8 يوليو الماضي حتى مساء 22 أغسطس، شهدت إزالة أكثر من 8 آلاف تعدٍ على أراضي الدولة، قدرت بمساحة نصف مليون متر مربع.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، عبر شاشة "DMC"، أن اللواء محمود شعراوي، تواصل مع المحافظين وشدد على أهمية حماية تلك الأراضي، وتعظيم الاستفادة منها، باعتبارها من أهم موارد الدولة المصرية.

وكان قاسم، قال إنه جرى إنفاق نحو 5.5 مليار جنيه خلال آخر 6 سنوات، لتطوير هيئة النقل العام، فضلا عن تدشين 1800 أتوبيس على مستوى المنطقة المركزية ومحافظة الإسكندرية، ورفع كفاءة وتطوير نحو 156 قطر ترام.

وتابع، أنه جرى ضم 182 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي وتطوير ورفع كفاءة 1500 أتوبيس كعمرات جسيمة، لإحلال الجزء الخاص بالسولار وتحويله إلى غاز طبيعي، وهو ما يخدم مليون مواطن يوميًا، وهو ما ينعكس على البيئة.