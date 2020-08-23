حبس مواطن قتل سيدة وأصاب 3 آخرين بطلقة خرطوش طائشة في كرداسة

قررت النيابة العامة، حبس مواطن 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل سيدة وإصابة 3 آخرين بطلق خرطوش عن طريق الخطأ بمنطقة كرداسة.

"يا فرحه ما تمت".. في كثير من الأحيان تحدث وقائع تفسد أجواء الفرحة ليسيطر الحزن، ففي منطقة كرداسة بالجيزة، ذهبت ربه منزل بصحبة زوجة شقيقها وطفليها إلى فرح أحد الأقارب، وقام باستقلال توك توك وبمجرد النزول لمنزل أهل العروسة لمشاركتهم فرحتهم أثناء نقل جهاز العروسة لمنزل العريس، أصيبوا جميعا بطلق خرطوش، أطلقه أحد الحضور ابتهاجا بتحميل جهاز العروسة على السيارات.

على الفور تبدل الحال وسيطرت حالة من الهرج والمرج لإنقاذ المصابين وتم نقلهم لمستشفى القصر العيني، وبمجرد وصولهم دخلوا الطوارئ، وكانت المفاجأة بوفاة ربة المنزل وتم إسعاف زوجة شقيقها وطفليهما، ونقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تشريحها لمعرفة سبب الوفاة، وكشف تقرير الصفة التشريحية للمتوفية بأنها في العقد الثالث من العمر وأن سبب الوفاة إصابة بطلق خرطوش بالصدر.

البداية كانت بتلقي مركز شرطة كرداسة إشارة من مستشفى القصر العيني بوصول سيدة متوفية و3 مصابين بهم إصابات رش خرطوش بالفحص تبين أن المتوفية زوجة شقيق المصابة والطفلان نجليهما وكانوا في طريقهم للمشاركة في نقل منقولات عروس من ذات القرية سكنهم وعند وصولهم كان أحد المدعوين يطلق أعيرة نارية من بندقية خرطوش أصابهم عن طريق الخطأ وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وبالعرض على النيابة أصدرت حكمها السابق.