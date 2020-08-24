حبس عجوز حرضت حفيدها على قتل ابنها "البكر".. المتهمة: "كان مدمن وفاشل"

جدد قاضي المعارضات، حبس عجوز وحفيدها وصديق الأخير، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل ابنها الأكبر.

وقالت السيدة العجوز للقاضي: " أيوة أنا اللي قولتلهم يقتلوه.. كان مدمن مخدرات وبهدلني... ابني البكر مفهوش أمل الموت حلو ليه"، مضيفة في محضر الشرطة وأمام القاضي، أنها يأست من علاج نجلها، بسبب اعتياده التعدي عليها بالسب والضرب وإدمانه المواد المخدرة فطلبت من حفيدها مساعدتها، حيث استعان الأخير بصديقه، وتخلصا منه بتسديد طعنات له، وألقيا جثته فى منطقة زراعية، ولاذا بالفرار، قبل أن تتكمن الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، من القبض عليهما.

من جانبه قال المتهم الحفيد: "مكنش قصدي أقتل خالي بس جدتي طلبت مني كدة واتفقت معاها على قتله ورميت جثته في الزراعة".

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا بالعثور على جثة ملقاة بمنطقة زراعية في مدينة كرداسة، انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين أن الجثة لذكر في العقد الخامس من العمر ومصاب بعدة طعنات.

وشكل اللواء السبيلي، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد عرفان، مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، حيث كشفت التحريات هوية المجني عليه، كما فحص الفريق علاقاته وخطوط سيره وآخر مشاهدات له، وتوصلت إلى شاهد رؤية، شاهد المجني عليه، برفقة نجل شقيقه وشاب آخر، قبل العثور على جثته.

وتمكنت قوة من مباحث كرداسة، بقيادة المقدم معتصم رزق، رئيس مباحث كرداسة، من القبض على نجل شقيق القتيل وصديقه، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة، بتحريض من والدة القتيل فتم إلقاء القبض عليها لتعترف أيضا بتحريضها المتهمين على قتل ابنها.

وقالت المتهمة البالغة من العمر 63 عاما، خلال مناقشتها، بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، إن نجلها البالغ من العمر 45 عاما، مدمن على المواد المخدرة، وإنها يأست من تصرفاته بسبب تعديه عليها بالضرب وسرقتها، كما أنها لا تستطيع الإنفاق على علاجه، فقررت التخلص منه واستعانت بابن نجلها الآخر الذي استعان بصديقه لمعاونته في تنفيذ الجريمة، واستدرجا المجني عليه لقطعة أرض زراعية وقام حفيدها بتقييد حركته وتولى الآخر تسديد عدة طعنات له وفرا هاربين.