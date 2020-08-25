خرائط وصور.. القصة الكاملة لمحطة قطارات بشتيل: تنتهي في 2025

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنَّ العمل يسير على قدم وساق لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة سكة حديد بشتيل الجديدة، مشيرًا إلى أنَّه تمّ الانتهاء من كافة التصميمات الخاصة بالمحطة، وستكون بديلًا لمحطة مصر برمسيس، وستكون مخصصة لقطارات الوجه القبلي أو الصعيد.

وقال "رسلان"، لـ"الوطن"، إنَّ القصة الكاملة لإنشاء محطة سكة حديد بشتيل الجديدة ترجع إلى سعى الوزارة والهيئة لتخفيف الزحام بمحطة مصر، وتقديم خدمات مميزة لأهالي الصعيد، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ تقديم خدمات أوروبية لجميع أهالي الصعيد، إضافة إلى الدفع بقطارات مكيفة على خطوط الوجه القبلي، موضحًا أنَّ المحطة من الممكن أن تخدم نحو 600 ألف راكب يوميًا.

"رسلان": محطة سكة حديد بشتيل الجديدة تخدم 600 ألف راكب يوميًا

وأضاف "رسلان"، أنَّ قطارات السكة الحديد على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري تقل نحو 360 مليون راكب سنويًا، مشيرًا إلى أنَّ أعمال تنفيذ محطة سكة حديد "بشتيل" الجديدة بشمال الجيزة ستنتهي خلال الـ5 أعوام المقبلة، وستنفذ على مرحلتين، الأولى تضم مجمع ورش لصيانة العربات والجرارات على مساحة 36 فدانًا بـ350 مليون جنيه خلال عامين، والثانية تضم إنشاء محطة ركاب كبيرة بها مول تجاري لخدمة قطارات الوجه القبلي في 3 أعوام، وستكون جاهزة أمام ركاب الصعيد بشكل رسمي آواخر 2025.

شكل محطة بشتيل: محطة رئيسية وورشة للعربات والجرارات و5 سكك

وأوضح رئيس السكة الحديد، أنَّ محطة بشتيل تضم، محطة رئيسة وورشة كاملة للعربات والجرارات، وحوش محطة يسع إلى 5 سكك ومحطة طوالي إلى القطارات التي ستستمر إلى القاهرة والإسكندرية، فضلًا عن ورش القطارات الرئيسية ومركز صيانة شامل، منوهًا إلى أنَّ ذلك يعد نواة مركزية جديدة إلى منظومة النقل العام في مصر.

ولفت "رسلان"، إلى أنَّ محطة بشتيل ستكون مجاورة لمحطة مترو إمبابة الجاري إنشاؤها، وأنَّها ستعمل على تخفيف الضغط على محطة مصر، كما تمّ اختيار هذا الموقع لأنّها تتواجد في أول محافظة الجيزة كبوابة إلى صعيد مصر، لافتًا إلى أنَّ منطقة المحطة الجديدة مركزية تتوسط ما بين محطة سكك حديد رمسيس ومحطة الجيزة.

أشرف رسلان: 3 محاور رئيسية تسهل الحركة من بشتيل وإليها

وأردف "رسلان"، إلى أن محطة بشتيل تقع على 3 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها، وهي: "محور شارع السودان - محور ترعة الزمر – محور أحمد عرابي وشارع المطار"، موضحا أن المحطة ستكون عالمية وستنفذ بتصميم أوروبي من أجل خدمة قطارات وركاب الصعيد، مؤكّدًا أنَّ منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية في مصر "الإسكندرية - السد العالي - المناشي".

وأكّد أنَّ محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية ستتميز بوجود وسائط نقل متعددة وتكون متصلة بالمنطقة والتي تتمثل في "مونوريل 6 أكتوبر- مترو الأنفاق – وسائل نقل جماعي - خطوط الأتوبيسات"، لافتًا إلى إنشاء محطة ومجمع بشتيل الجديدة من أجل تخفيف الضغط على محطتي رمسيس والجيزة.

يُذكر أنَّ وجَّه أحد المواطنين المنتمين إلى الصعيد، رسالة غاضبة إلى الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عقب قراره بعدم وصول قطارات الصعيد إلى محطة سكك حديد رمسيس وتوقفها بمحطة بشتيل.

وقال المواطن الصعيدي في رسالة عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنت عارف الصعيد ده كام محافظة، تعرف إنه 55 مليون مواطن في مصر من الصعيد، اللي انت عايز تمنعهم من دخول محطة رمسيس".

وأضاف المواطن الصعيدي في رسالته: "لما أنت وزير وبتقول كدة أومال لو مش وزير هتقول إيه، إنت كدة بتمنع المواطن من دخول وطنه، لما الصعيد مهبط الرجالة ومهبط الزعماء والكرماء مايدخلوش المحطة مين يدخلها".

وتابع المواطن الصعيدي: "في يوم من الأيام كان رئيس جمهوريتك من الصعيد، وكتير من المفكرين والكتاب والأدباء من الصعيد".

وواصل المواطن الصعيدي رسالته الغاضبة: "طلعولنا جواز سفر نروح بيه هناك بقى كأننا داخلين دولة تانية، ليه بتهزمونا الهزيمة السيئة دي، ماحدش قالك اللي بتقوله ده غلط؟ ماحدش عدل عليك وقالك ماينفعش كده؟"، مختتمًا رسالته: "إنت عشان ماتعرفش الصعيد بتقول كدة، لو تعرف الصعيد ماكنتش هتقول كده".