وزير النقل: إنشاء جراجين في محطة بشتيل ومشروع سكني ضخم

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه سيتم إنشاء جراج مكون من طابقين في بشتيل أسفل المحطة، وجراج آخر مكون من طابقين أسفل المشروع السكني الاستثماري العملاق الذي سيجري بناؤه في محيط محطة بشتيل، حيث سيجري بناء 28 عمارة، أرضي و 11 دورا، فضلًا عن أوتيل صغير لخدمة أهالينا في الصعيد.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن هذا الأوتيل سيخدم مرضى الصعيد الذين يأتون إلى القاهرة للعلاج وأخذ جلسات كيماوي، أو من يأتي من الصعيد لقضاء مصلحة ما، فبدلًا من أن يذهب عند أحد أقاربه أو الانتظار في الشارع سيجد الأوتيل.

وأكد وزير النقل أن مواطني الصعيد يستطيعون الإقامة في هذا الأوتيل حتى انتظار القطار، موضحًا أنه قطارات الصعيد لن تكون كلها نهايتها بشتيل، فهناك قطارات تمر على كافة محافظات الصعيد متجهة إلى الإسكندرية، وبالتالي ستتوقف في محطة بشتيل ثم تكمل مسيرتها إلى رمسيس ومنها إلى الإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه يجري العمل على القيام بازدواج خطوط القطارات المتجهة للإسكندرية، وعمل خط مزودج من أجل أن يمر القطار على القليوبية والمنوفية والبحيرة ولكن من الطريق الصحراوي، فيجري تطوير طريق إمبابة مرورًا بالمناشي لعمل هذا الازدواج، قائلًا "بكده هيكون عندي خطين أثنين مش خط واحد من القاهرة للإسكندرية".