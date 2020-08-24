وزير النقل يطيب خاطر أهالي الصعيد بسبب بشتيل: "متزعلوش.. حقكم عليا"

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه لن يُظلم أو يُضار أي مواطن مصري سواء داخل أو خارج البلاد، فالدولة لا تفرق بين المواطنين، ولا تفرق بين مسلم ومسيحي ولا بين صعيدي وبحراوي، ولا تفرق بين كبير وصغير، "كله عندنا واحد كلكم على راسنا من فوق، الجميع يعلم مدى مصداقية وزراء حكومة مصطفى مدبولي، وعلى رأسنا الرئيس عبدالفتاح السيسي".

ووجه "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، حديثه لأهالي الصعيد، بعد غضبهم من تصريحاته بشأن وقف قطارات الصعيد في محطة بشتيل، وعدم دخولها محطة رمسيس، قائلًا: "متزعلوش، حقكم عليا، كنت متخيل إني ليا رصيد عندكم، وأنكم فاهمين على طول اللي بقوله، أنتوا ناس أذكياء، عمري ما أعمل حاجة أو الحكومة تعمل حاجة تضركم".

وأكد وزير النقل والمواصلات أنه يعمل لصالح أهالي الصعيد، "إحنا شغالين ليكم"، كما أن "الدولة لا تُخبئ شيئا أو تخفيه عن المواطنين كونها لا تعمل شىء خاطئ، فالجميع في الحكومة يعملون لصالح الوطن والمواطنين".