عمرو محمود ياسين يشيد بـ"البنط العريض": الجسمي يكسب في موسم الصيف

أشاد السيناريست عمرو محمود ياسين، بأغنية حسين الجسمي الجديدة التي تحمل اسم "بالبنط العريض"، عبر حسابه على فيس بوك، قائلًا: "مع احترامي لكل نجومنا وأغانيهم الحلوة، بس في موسم الصيف بالبنط العريض يكسب".

ورد الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، على إشادة عمرو محمود ياسين بالأغنية، من خلال وضع "إيموشن" لعدد من القلوب.

وحققت أغنية حسين الجسمي بـ"البنط العريض"، أكثر من 15 مليون مشاهدة على يوتيوب منذ طرحها الأسبوع الماضي، واحتفل الجسمي مع جمهوره بتصدر كليبه الجديد "بالبنط العريض" التريند، وشكر المطرب جمهوره عبر تويتر قائلا: "نحن دائما الرقم 1 بكم وبمحبّتكم، الحمدلله".

أغنية بالبنط العريض، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما، ويقول في مطلعها: حبيبي بالبُنط العريض غالي وأقرب م الوريد، حالتي تتشخص جُنون بيقولولي أنا بيك مريض".