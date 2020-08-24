محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير مركز شباب بلبيس

أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس صباح اليوم، جولة تفقدية بمركز ومدينة بلبيس لمتابعة أعمال الإنشاء والتطوير الجارية بمركز شباب بلبيس والمقامة بتكلفة 60 مليون جنيه، لتحسين مستوى الخدمات الشبابية والمجتمعية المقدمة لأبناء المدينة .

أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير كافة المنشآت الرياضية والشبابية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والتأكيد على أهمية الرياضة ودورها الحيوي في المجتمع والمساهمة في تقديم أجيالاً من الشباب قادرة على البناء وتحمل المسئولية والمشاركة في إحداث التنمية المستدامة.

وخلال تفقده للأعمال الإنشائية داخل المركز والتي تشمل إقامة ملاعب كرة قدم قانوني، 3 ملاعب خماسي، صالة ألعاب نزالية، وحدة طب رياضي، مبنى إداري، مركز ثقافي، بالإضافة إلى محلات وقاعات أفراح (استثماري) وجاري طرح حمام سباحة (استثماري)، تم الاتفاق على بناء السور الخارجي للمركز بشكل حضاري وجمالي تماشياً مع خطة تطوير وتجميل المدينة واستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، وكذلك تحديد حرم الطريق والمحلات، والتي من شأنها أن تساهم في تعظيم موارد المركز وتقديم أفضل الخدمات للمترددين عليه.

شدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الشباب بالمتابعة المستمرة للشركة المنفذة والتأكيد علي إنجاز الأعمال الإنشائية في التوقيتات المحددة خاصة أن مركز شباب بلبيس يخدم قطاعاً كبيرا وكتلة سكانية ضخمه ويساهم في إعداد كوادر شابة في جميع الأماكن وشتى المجالات لتكون في الفترة القادمة هي القادرة على تحمل المسئولية ودفع عجلة الإنتاج.