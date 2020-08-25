البترول: تنمية الحقول أمر مهم لترشيد الإنفاق وخفض تكلفة الإنتاج

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الانتهاء من مشروعات تنمية الحقول والتنسيق المستمر مع الشركاء الأجانب، واتخاذ الإجراءات التي تسهم في خفض تكلفة الإنتاج وترشيد الإنفاق، والاستمرار في التطوير لأنظمة السلامة والأمان الصناعي، والحفاظ على البيئة وتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، مطالبا باستهداف الطبقات الاستكشافية الجديدة العميقة واستخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطي.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركتي البرلس ورشيد بالفيديوكونفرانس، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019/2020، بحضور الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعي والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونوابه للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات المشتركة، والمهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر وباولو ترديش نائب رئيس شركة إديسون للشركات المشتركة وشهريزال بن شهاري رئيس شركة بتروناس مصر.

من جانبه، استعرض المهندس شريف حسب الله رئيس الشركة، أهم نتائج الأعمال، إذ بلغت مبيعات الغاز الطبيعي نحو 309 ملايين قدم مكعب غاز يوميا، ومعدل إنتاج المتكثفات نحو 8 آلاف برميل يوميا، مشيرا إلى حفر واستكمال آبار المرحلة (9ب) من مشروع غرب دلتا النيل العميق، ما قد يصل بالقدرة الإنتاجية لنحو 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وأوضح أنّه رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، جرى استكمال أعمال الإنشاءات البرية في ساحة المعدية، وجار الاعداد لبدء حفر 3 آبار تنموية في المرحلة العاشرة من المشروع بتكلفة تقديرية بلغت نحو 250 مليون دولار، وسيتم العمل على استهداف الطبقات العميقة في برنامج حفر هذه المرحلة.

وأضاف أنّه جار إعادة تقييم الاحتمالات لتحقيق أفضل استغلال لمنطقة امتياز رشيد، بعد نتائج بئر مونتو، والبدء في إعداد برنامج عمل للحفاظ على التسهيلات الإنتاجية من حقل رشيد البحري.