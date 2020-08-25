رئيس "السكة الحديد": محطة بشتيل نقلة حضارية وأنا صعيدي والوزير على حق

قال عبد الفتاح فكرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، إن إنشاء محطة بشتيل للسكة الحديد، والتي ستكون بديلًا لمحطة رمسيس، ومخصصة لقطارات الوجه القبلي والصعيد، يأتي في ظل تطوير منظومة السكة الحديد.

وأضاف فكرى، في تصريحات لـ"الوطن"، أن المسافة بين محطة رمسيس وبشتيل لا يتعدى الـ 5 كيلو، موضحًا: "أنا راجل صعيدي ومحطة بتشيل مشروع حضارى وراقي للبلد ولايوجد به أي تمييز ضد الصعايدة، ووزير النقل على حق والدولة تسعى لخدمة المواطنين".

وتابع: سيتم إنشاء محطة بشتيل على أحدث النظم وسيلحق بها كافة المواصلات لجميع أنحاء القاهرة وخارجها، مؤكدًا أن منظومة النقل بقيادة المهندس كامل الوزير، على حق وتعمل في صالح كل المواطنين دون استثناء.

جدل واسع حول محطة بشتيل: خدمة أم تمييز

ولفت رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، أن منطقة بشتيل في قلب القاهرة وليس في ضواحيها، كما أن محطة رمسيس مزدحمة للغاية، مؤكدًا أن كل ما يحدث يصب في مصلحة المواطن والدولة والهيئة.

وكانت وزارة النقل بدأت في أعمال تنفيذ وإنشاء محطة بشتيل للسكة الحديد، والتي ستكون بديلًا لمحطة رمسيس، ومخصصة لقطارات الوجه القبلي أو الصعيد، وأحدثت تخصيص محطة بشتيل لقطارات الصعيد جدلا واسعا خلال الساعات الماضية.