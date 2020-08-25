أوقاف الدقهلية: عودة الجمعة بالمساجد الكبرى والخطبة 10 دقائق

عقد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية، الشيخ طه زيادة، اجتماعاً اليوم مع مديري الإدارات الفرعية، للتأكيد على الاستعدادات اللازمة لفتح المساجد أمام صلاة الجمعة القادمة، بعد توقف لعدة شهور.

وأعلن "زيادة"، خلال الاجتماع، عن تدشين حملة نظافة وتعقيم واسعة النطاق، تنطلق من اليوم حتى يوم الخميس القادم، مع التأكيد على استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي ستقام بها صلاة الجمعة.

وشدد وكيل الأوقاف على حضور جميع العاملين بالمساجد، من أئمة وعمال، واجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة، ومنع أي إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد، مع الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية.

وشدد على أن وقت الخطبة لا يجب أن يزيد على 10 دقائق، والالتزام بموضوع الخطبة المعتمد من الوزارة، وعدم فتح دورات المياه ودور المناسبات، وعدم إقامة الجنائز أو زيارة الأضرحة الملحقة ببعض المساجد.

وأوضح "زيادة" أنه سيتم فتح جميع المساجد الكبرى والجامعة، بشرط الالتزام بضوابط الوزارة، وفي حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف.

وأضاف أنه يجب على جميع قيادات المديرية وإداراتها الفرعية الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية في العمل فيما يخص التعامل مع فيروس "كورونا".