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محمود مسلم

أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

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أ ش أ
02:03 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 5 ملايين و740 ألفا و628 حالة، عقب تسجيل 38 ألفا و949 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة، حسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، أنّ حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 177 ألفا و276 حالة، عقب تسجيل 474 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

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