عاجل.. الصين تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وشهدت المعدل اليومي للإصابات في الصين انخفاضًا عن اليوم السابق، الذي سجلت الصين فيه 16 إصابة جديدة، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأوضحت اللجنة، أن جميع الإصابات الجديدة المسجلة لوافدين من الخارج، ليصبح اليوم هو التاسع على التوالي الذي لا يشهد تسجيل أي إصابات محلية.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصين 16 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أي أعراض عليها.