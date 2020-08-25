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محمود مسلم

عاجل.. الصين تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

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وكالات
06:02 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
كورونا في الصين

كورونا في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وشهدت المعدل اليومي للإصابات في الصين انخفاضًا عن اليوم السابق، الذي سجلت الصين فيه 16 إصابة جديدة، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأوضحت اللجنة، أن جميع الإصابات الجديدة المسجلة لوافدين من الخارج، ليصبح اليوم هو التاسع على التوالي الذي لا يشهد تسجيل أي إصابات محلية.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصين 16 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أي أعراض عليها.

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