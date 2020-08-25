تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على أراضي الآثار بالإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية اليوم الثلاثاء، عدداً من الحملات لإزالة التعديات والمباني المخالفة، وذلك ضمن الموجة الـ16 لحملة "حق الشعب" لاسترداد أراضي أملاك الدولة.

وقال رئيس مركز ومدينة برج العرب، اللواء حسن الجمال، إنه جرى تنفيذ 6 قرارات إزالة أرقام 1912، و2351، و2553، و1918، و2332، و2554، الخاصة بتعديات على أرض تابعة لهيئة الأثار المصرية، عبارة عن أسوار ومنازل مخالفة.

وأضاف "الجمال" أن الحملة أسفرت عن إزالة كافة التعديات، وتسليم الأرض إلى هيئة الآثار، مشيرا إلى أنه يجري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى استمرار حملات استرداد الأراضي أملاك الدولة في إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط ومنع التعديات والمخالفات وفرض هيبة الدولة.