رئيس هيئة قناة السويس: لا يوجد عامل أو مرشد سفن أصيب بكورونا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بقناة السويس جيدة، مشيرا إلى أن عدد السفن التي كانت تمر من قناة السويس في الفترة من 2010 وحتى 2015 كان 86.6 سفينة بحمولات 4 مليارات و600 طن بضائع ومن 2015 لـ2020 مر 90 ألف سفينة بـ 5 مليار و500 طن بضاعة بزيادة 16.9%.

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن العائد بالدولار قبل قناة السويس الجديدة كان 25 مليار و900 مليون وبعد 5 سنوات من القناة كان العائد 27 مليار و200 مليون دولار، مشيرا إلى أن أكبر سفينة حاويات بالعالم منها 12 سفينة وتم تقديم الخدمة بشكل جيد للسفينة التي مرت ومرت بسلام ومر 6 سفن من الـ12 حاوية الأكبر والأحدث وفي انتظار الـ 6 سفن الآخرى.

وتابع ربيع أنه لايوجد عامل أو مرشد سفن بقناة السويس أصيب بفيروس كورونا نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها قناة السويس، مشيرا إلى أنفاق قناة السويس تعمل 24 ساعة مما زاد مرور المركبات الفترة المسائية.