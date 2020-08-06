"مميش" عن كواليس حفر قناة السويس الجديدة: كنا في سباق مع الزمن

تحدث الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية، عن فكرة إنشاء قناة السويس الجديدة، قائلا إن إنه تلقى اتصالا من مستشار رئيس الهيئة بتوقف العمل بقناة السويس بسبب شحط إحدى السفن في بورسعيد، "فكرت في إنشاء تراك موازي لاختصار زمن الإبحار في قناة السويس بنسبة 50%".

وأضاف "مميش" خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه التقى بكوادر الهيئة وطلب تحسين الخدمة في المجرى الملاحي.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية، إلى أنه شعر بالخوف من عرض الفكرة على جماعة الإخوان حتى لا ينسبوا الفكرة لأنفسهم، لافتا إلى أنه عندما تولى الرئيس السيسي المسئولية توجه إليه وعرض عليه فكرة إنشاء قناة السويس الجديدة، موضحا أن الرئيس لم يعلق على الفكرة.

وتابع: "الرئيس السيسي اتصل على هاتفي المشفر في السادسة صباحا وقال إنه موافق على تنفيذ فكرة القناة الجديدة، وجلست مع 30 لواء بالقوات المسلحة للاستفسار عن تفاصيل مشروع القناة وكان هناك كلام عن قناة إسرائيلية وتركية وبحر الشمال فكان يجب أن نسبقهم لوقف فكرتهم، كنا في سباق مع الزمن لتنفيذ الفكرة قبل القنوات الأخرى".