الخميس.. حفل غنائي للمطرب علي الحجار بمكتبة الإسكندرية

في إطار فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر، والذي يقيمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، يستضيف المسرح المكشوف بالمكتبة يوم الخميس المقبل النجم علي الحجار في حفل غنائي.

ويشدو "الحجار" خلال الحفل بمجموعة من أجمل أغانيه التي قدمها خلال مشواره الفني الحافل منذ سبعينات القرن العشرين وحتى الآن، وهو ما جعله واحدًا من أكثر المطربين جماهيرية وتميزًا في مصر والعالم العربي.

يُذكر أن الدورة الثامنة عشرة من مهرجان الصيف الدولي والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا، تقام في الفترة من 15 إلى 29 أغسطس على المسرح المكشوف هذا العام.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي أن مكتبة الإسكندرية حريصة على تقديم خدماتها الثقافية والفنية لجمهورها، في إطار عودة الحياة الثقافية تدريجيًا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يضم المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات الفنية التي تشمل حفلات موسيقية ومسرح وسينما.