"الرعاية اللاحقة" تقدم مساعدات عينية لأسر المسجونين والمفرج عنهم والمرأة المعيلة

فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية وحرصاً من الوزارة على إحترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم والمرأة المعيلة وإستمراراً لمبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية.. فقد قامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الإجتماعى بتوزيع المساعدات العينية على أسر المسجونين والمفرج عنهم والمرأة المعيلة من الحالات التى يتم متابعتها من قبل الإدارة ، وذلك بنطاق مديريات أمن (القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، المنوفية ، الشرقية ، الفيوم ، بنى سويف ).

وقد تم تقديم المساعدات لعدد (205) حالة عبارة عن (أجهزة كهربائية مختلفة ) ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشاركة.

من جانبهم قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم .

هذا وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم ، وذلك إستكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم ، ومساعدتهم على الإندماج فى المجتمع ، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.