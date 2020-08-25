كشف ملابسات مقتل ربة منزل وإصابة ثلاثة آخرين وضبط الجانى
كتب:
الوطن
11:41 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
المتهم
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بوصول (4) أشخاص ("ربتى منزل، طفلين"– مقيمين بدائرة المركز) مصابين برش خرطوش ، ووفاة إحدى ربتى المنزل متأثر بإصابتها.. بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء توجه المصابين لتهنئة إحدى أقاربهم بإحضار منقولات الزوجية ، أطلق أحد المتواجدين عيار خرطوش من بندقية خرطوش كانت بحوزته إبتهاجاً بذلك ، مما أدى إلى ( وفاة إحدى ربتى المنزل وإصابة الأخرين).
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتهم وتبين أنه (عامل – مقيم بدائرة المركز – سبق إتهامه فى قضية سلاح نارى) وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه والسلاح المستخدم (بندقية خرطوش - عدد 9 طلقات خرطوش من ذات العيار) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.