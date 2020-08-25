المرصد السوري: قصف دورية تركية روسية غرب إدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تعرض دورية تركية ـ روسية للقصف عند محيط أورم الجوز غرب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأضاف المرصد، حسب ما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أنّ القوات الروسية ونظيرتها التركية خرجتا في دورية مشتركة انطلاقا من قرية ترنبة شرق إدلب، متجهة إلى منطقة عين حور بريف اللاذقية الشمالي، إلا أنّها تعرضت للاستهداف.

يذكر أنّ المرصد أفاد في 17 أغسطس الحالي، بتعرض عربة تركية للاستهداف يرجح أنّه جرى بقذيفة "ار بي جي" خلال تسيير دورية مشتركة روسية ـ تركية على طريق اللاذقية - حلب الدولي.