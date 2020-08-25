جامعة بنها تبحث مع "كانتربري" البريطانية التعاون في الطب والتمريض

نظمت جامعة بنها، برعاية الدكتور جمال السعيد، حلقة نقاشية عبر الإنترنت مع جامعة كانتربري البريطانية، وذلك في إطار سياسة جامعة بنها للانفتاح على العالم، وتكوين شراكات قوية مع الجامعات الدولية.

وشارك من جامعة بنها الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد يوسف مدير وحدة رعاية الطلاب الدوليين، وشارك عن جامعة جامعة كانتربري الدكتورة سوزان بلامر والدكتور رانجيت اكوليكار.

وقال الدكتور حسين المغربي، إن اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية والبحثية، خاصة فى مجالي الطب والتمريض، مشيرًا إلى عقد اللقاء عبر الإنترنت، نظرًا للظروف الحالية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى أنه جارى وضع خطة عمل لتنفيذ برامج مشتركة للدراسات العليا بين كلية طب بنها وجامعة كانتربري، موضحا أنه تم الاتفاق على تحديد مواعيد لقاءات قادمة لمناقشة برامج مرحلة البكالوريوس سواء فى الطب او التمريض.

يذكر أن جامعة كانتربري تأسست في جنوب شرق إنجلترا في العام 1962، وتضم نحو 15 ألف طالب وطالبة، ومعتمدة من عام 2005، وتنقسم إلى خمس كليات، هي الآداب والانسانيات، والأعمال والإدارة، والتربية، والصحة والرعاية الاجتماعية، والعلوم الاجتماعية.