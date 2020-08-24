لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للوظائف الإشرافية، وهي مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، مدير شؤون مكتب أمين عام الجامعة.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعضوية الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف شمس الدين رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالجامعة، سامية عبد الحميد أمين عام الجامعة، عبدالعزيز صيام مدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد المغربي أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بالجامعة يتم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقًا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.