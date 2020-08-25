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بدء التنسيق الإلكتروني والورقي للمدن الجامعية بالإسكندرية

كتب:

مروة مرسى
12:47 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
جامعة الإسكندرية

جامعة الإسكندرية

أعلنت جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد بدء التنسيق الإلكتروني والورقي للمدن الجامعية، وذلك للطلاب القدامى والمستجدين للعام الجامعي المقبل 2020/ 2021.

وجاء في بيان صادر عن إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية أنه تقرر بدء أعمال التقديم الإلكتروني للطلبة والطالبات للمدن الجامعية، في الفترة من السبت المقبل وحتى 30 سبتمبر.

وأوضح البيان أن التقديم الورقي للطلاب القدامى يبدأ السبت 12 سبتمبر وحتى الأربعاء 30 سبتمبر المقبل، أما التقديم الورقي للطلاب المستجدين "ثانوية عامة" في الفترة من 26 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل.

يذكر أن المدن الجامعية بـ" سموحة والشاطبى وسابا باشا ومرغم"، تستوعب نحو 7000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 500 طالب وطالبة بالمدن الجامعية الملحقة بكليتي التربية الرياضية للبنين والطب البيطري.

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