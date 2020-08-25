مصرع 3 وإصابة 5 من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بالدقهلية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، جميعهم من عائلة واحدة بمحافظة الدقهلية، بعدما انقلبت بهم سيارة كانوا يستقلونها في أحد المصارف الزراعية، بدائرة مركز بلقاس، على طريق "المنصورة - جمصة".

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبدالباعث، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بلقاس، بانقلاب سيارة في مصرف زراعي أمام قرية "البلاقسة"، وبها 8 أشخاص، وسقوط عدد من الوفيات.

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، وتبين سقوط السيارة رقم "ع ل ط 7845"، في المصرف المحاذي للطريق، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائقها.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من "طاهر محمد طاهر سليمان"، 40 سنة، قائد السيارة، ووالده "محمد طاهر سليمان"، 70 سنة، ونجل شقيقته "أدم عبدالحميد السبخاوي"، 5 سنوات، وجميعهم من قرية "سنبخت" بمركز أجا.

وأصيب في الحادث كل من "أم محمد ع. ح."، 70 سنة، والدة سائق السيارة، وشقيقته "إيمان"، 31 سنة صيدلانية، وبنت أخته "ياسمين ع. أ."، 3 سنوات، وشقيقته "إسلام محمد طاهر"، 14 سنة، و"رحمة طاهر"، 13 سنة، ابنة قائد السيارة.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تولت نقل المصابين إلي مستشفى بلقاس المركزي، بينما تم التحفظ على جثث المتوفين بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.