محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث انقلاب سيارة بطابا

قدّم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، يرافقه حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي واجب العزاء لأسر ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، بقرية كوم البيجا بمدينة فرشوط، والذي أسفر عن وفاة 4 مواطنين هم (مختار محمد السيد، محمود محمد عبدالعزيز، كيلاني محمد حسين، حاتم عبدالنعيم توفيق) وإصابة الشاب حسن أحمد عبدالعزيز.

التقى محافظ قنا أهالي الضحايا وأعرب لهم عن خالص تعازيه ومواساته داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته متمنيا الشفاء العاجل للشاب المصاب، وذكر محافظ قنا أنه تم صرف مساعدة عاجلة لأسرة كل متوفى أو مصاب مؤكدا على حرصه على دعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية التي تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.