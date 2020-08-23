إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي وادي النطرون

أصيب 10 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة 8 راكب بطريق "القاهرة - الإسكندرية" أمام الكيلو 107 بدائرة مركز وادي النطرون، وتم إزالة آثار الحادث، وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

واستقبلت مستشفى وادي النطرون المركزي، كلًا من ملك عبدالرحمن عبدالصبور، 16 سنة، ومعاذ عبدالرحمن عبدالصبور، 13 سنة، وأحلام عبدالرؤوف علي، 45 سنة، ويوسف علي حسن، 13 سنة، وفرح محمد عبدالرؤف، 11 سنة، وعبدالرؤف محمد عبدالرؤف، 15 سنة، ومحمد عبدالرؤوف علي، 13 سنة، وأميرة سيد عبدالجواد 40 سنة، وعبير عبدالرؤوف علي، 48 سنة، وأشجان عبدالرؤوف علي 53 سنة، وجميعهم مصابون بجروح وكدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم.

وأجريت الإسعافات الأولية للمصابين، وحُرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.