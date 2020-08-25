سجون تايلاند تتحول إلى مراكز جذب سياحي

تخطط وزارة الإصلاحيات والسجون في تايلاند، لتحويل 72 سجنا في جميع أنحاء البلاد لمناطق جذب سياحي.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن وزير العدل التايلاندي، سومساك تيبسوتين، أنّه سيتم في السجون تنظيم مسابقات لـ"الطهاة والعاملين في الحانات"، وستفتح هناك متاجر، ويمكن للزوار شراء الأشياء التي يصنعها السجناء، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال الوزير إنّه سيتم تنفيذ الخطة بالفعل في 5 سجون، وجرى بالفعل وضع أنواع مختلفة من الترفيه داخل السجون ليشاهدها السياح، وعلى سبيل المثال، يوجد "طهاة خلف القضبان" للترويج للمهن في مختلف المجالات، و"لإعداد السجناء للعودة إلى الحياة الطبيعية في المجتمع، وتغيير صورة المؤسسات الإصلاحية".

وسيتم توسيع المشروع في السنة المالية 2021. ويشارك فيه بشكل إجمالي 72 سجنا ومؤسسة إصلاحية، أي نصف السجون البالغ عددها 143 على مستوى البلاد.