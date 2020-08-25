نجوم الفن يهنئون دينا الشربيني بكليب "أماكن السهر": "يجنن"

تفاعل عدد من الفنانين والفنانات مع كليب "أماكن السهر" الذي طرحه المطرب عمرو دياب منذ ساعات قليلة، وحقق من خلاله نجاحا كبيراً وتصدر التريند في أولى ساعات عرضه، خاصة لظهور دينا الشربيني معه في الكليب.

وعلقت الفنانة هنا الزاهد علي الكليب قائلة، "قمر"، بينما قال شيكو، " خطيرة يا دندودن ".

وقالت الفنانة رانيا منصور: " تجنن وأنتي قمر"، بينما نال الفيديو إعجاب الفنانة فيفي عبده ولطيفة.

وطرح المطرب عمرو دياب كليب أغنيته "أماكن السهر" الذي انتهى من تصويره منذ فترة في الساحل الشمالي، أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، ومن إخراج أحمد النجار.

وطرح الهضبة كليب "أماكن السهر" أمس عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر موقع وتطبيق يوتيوب، كما أعد لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية حيث يتسنى لجمهور السينما مشاهدة الكليب في قاعاتها المختلفة.