عميد "الدراسات العليا" بالأزهر يتفقد الامتحانات بالبحيرة والإسكندرية

تفقد الدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، لجان امتحانات الدراسات العليا؛ للاطمئنان على انتظامها بمحافظتي: البحيرة والإسكندرية؛ حيث اشتملت الجولة على زيارة لجان الدراسات العليا بكليات: الشريعة والقانون بدمنهور، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، إضافة إلى تفقد لجان امتحانات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.

وأوضحت الجامعة، أن "سرحان" تابع انضباط سير العمل باللجان؛ للوقوف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، مشددًا على ضرورة توفير الأجواء المناسبة باللجان؛ من حيث الإضاءة، ووسائل التهوية، وتوفير الأدوات اللازمة للطلاب والطالبات داخل اللجان؛ للمساعدة في أداء الامتحانات في هدوء ويسر.

وأشاد سرحان بما لحظه من التزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكليات للوقاية من فيروس كورونا، ومستوى أسئلة الامتحان ومناسبتها، والتزامها بالمقرر، ووجود أستاذ المادة التي يُمْتَحَنُ فيها، كما وجه إلى ضرورة انتهاء الكنترولات من أعمالها أولًا بأول، ومواصلة العمل بها ليُنتهي من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، واعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات.