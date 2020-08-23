جامعة أسيوط تنهي استعدادتها لامتحانات الدراسات العليا

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، انتهاء استعدادات الجامعة لإجراء امتحانات الدراسات العليا والمقرر لها أن تبدأ أول سبتمبر المقبل بمعظم كليات الجامعة والتي تشمل امتحانات الدبلومة، والماجستير، والدكتوراه.

وأشار الجمال إلى أنه جرى التعميم على كل الكليات بضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط الاحترازية، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تواجد عمداء وأساتذة الكليات داخل اللجان لتوفير سبل الدعم للطلاب والإجابة عن استفساراتهم.

وشدد الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، على أن معظم امتحانات الكليات سوف تجرى بواقع فترة واحدة يومياً، أما في حال وجود فترتين للامتحان في يوم واحد فتم مراعاة ترك مسافة فاصلة لمدة ساعتين، لإجراء ما يلزم من أعمال تطهير وتعقيم للجان.