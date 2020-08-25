"الزراعة" و"مصر الخير" تنجحان في رفع كفاءة 6 مزارع إنتاج حيواني

يشهد السيد القصير، وزير الزراعة، اليوم، احتفالية بمناسبة نجاح مشروعات الشباب في تنمية الثروة الحيوانية بمزارع وزارة الزراعة، والتي تضم 6 آلاف رأس ماشية ووفرت 300 فرصة عمل للشباب.

وكانت الوزارة قد نجحت في رفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة لها من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء بالتعاقد مع مؤسسة مصر الخير في رفع كفاءة وتشغيل وإدارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة. كما تم حصر الثروة الحيوانية ومراكز تجميع الألبان لربطها بالمزارع.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة أن المرحلة الأولى لرفع الكفاءة والتطوير بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير تضم 6 مزارع توزيعهم كالتالي: مزرعة بمحافظة البحيرة وتضم 2000 رأس ماشية و3 مزارع في محافظة الغربية تضم 2200 رأس ماشية، ومزرعة في محافظة بني سويف وتضم 1000 رأس ماشية، ومزرعة بمحافظة دمياط وتضم 800 رأس ماشية.

وأوضح أن المزارع وفرت فرص عمل 300 شاب من تلك المحافظات تحولوا من عاطلين إلى صغار مستثمرين، حيث أن المشروع يحمل الكثير من الأهداف التنموية والتي يأتي على رأسها توفير مصدر دخل مستمر لشباب الخريجين والمستحقين عن طريق منح المستحق قرضا يتملك بموجبه 20 رأس ماشية عن طريق البنك الزراعي تدخل في دورة تسمين وتتولى مؤسسة مصر الخير عن طريق شركتها أرض الخير للإنتاج الحيواني عمليات التدريب والتعليم على أصول التربية الحديثة وأساليب التغذية وتقديم الخدمات البيطرية، فضلًا تسويق رؤوس الماشية بعد انتهاء دورة التسمين.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مشروع البتلو يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، حيث بلغ إجمالي تمويله نحو مليار و600 مليون كقروض ميسرة لنحو 10 آلاف مستفيد بنحو 116 ألف رأس ماشية، ساهم في تقليل الفجوة الغذائية من اللحوم وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة وضبط الأسعار، لافتا إلى توجيه الرئيس السيسي بتخصيص مليار جنيه أخرى لتمويل المشروع.

وأكد وزير الزراعة اهتمام الوزارة برفع كفاءة الأصول لإدارتها بشكل اقتصادي، وبلغ إجمالي المشروعات 281 مشروعا قيمتها نحو 26 مليار جنيه، مرتبطة بالتنمية المستدامة، وتنمية الوديان وخدمة المزارع الصغير، بالإضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضي، ومشروعات إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، لنحو 9.6 مليون متر يوميا من مصادر مياه غير تقليدية، يتم ضخها في قلب سيناء، قلب الوطن النابض، للاستفادة منها في مشروعات التنمية.