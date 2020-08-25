رئيس التحرير

محمود مسلم

الشرطة النمساوية تعيد فتح أحياء في فيينا بعد بلاغات كاذبة بوجود قنابل

كتب:

أ ش أ
12:33 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الشرطة النمساوية

الشرطة النمساوية

أعادت الشرطة النمساوية فتح الحي الثاني في العاصمة النمساوية فيينا بعد ثبوت كذب بلاغ بوجود قنبلة في شارع "تابور شتراس" الرئيسي.

وقالت مصادر أمنية اليوم، الثلاثاء، إن عملية التمشيط لم تستغرق وقتا طويلا، وثبت عدم جدية البلاغ وأن الوضع أمن ومستقر.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا في وقت سابق بوجود قنبلة فى الحي الثاني أعقبها بلاغان عن وجود قنابل أخرى فى محطة القطارات الرئيسية والحي الـ(16) ما استدعى انتشارا أمنيا سريعا كشف عن كذب جميع البلاغات.

اقرأ المزيد:

النمسا تسجل 300 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

النمسا ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

بيسكوف: روسيا سترد بالمثل على قرار النمسا طرد دبلوماسي روسي

موسكو: قرار طرد دبلوماسي روسي من النمسا يضر بالعلاقات البناءة

النمسا تسجل 191 إصابة جديدة بـ كورونا