الشرطة النمساوية تعيد فتح أحياء في فيينا بعد بلاغات كاذبة بوجود قنابل

أعادت الشرطة النمساوية فتح الحي الثاني في العاصمة النمساوية فيينا بعد ثبوت كذب بلاغ بوجود قنبلة في شارع "تابور شتراس" الرئيسي.

وقالت مصادر أمنية اليوم، الثلاثاء، إن عملية التمشيط لم تستغرق وقتا طويلا، وثبت عدم جدية البلاغ وأن الوضع أمن ومستقر.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا في وقت سابق بوجود قنبلة فى الحي الثاني أعقبها بلاغان عن وجود قنابل أخرى فى محطة القطارات الرئيسية والحي الـ(16) ما استدعى انتشارا أمنيا سريعا كشف عن كذب جميع البلاغات.